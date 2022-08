Wasser-Licht-Skulpturen am Domplatz Finanznot bei Wasserspielen: Stadt Magdeburg sucht händeringend Geldgeber

Nun wendet sich die Stadt Magdeburg auch an Privatleute. Denn bislang wollen nicht genügend Geldgeber die Wasserspiele am Domplatz und an anderen Orten finanziell unterstützen. Wir zeigen, welche Brunnen und Skulpturen in Magdeburg darüber hinaus einen Förderer suchen.