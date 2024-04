Ein Weg in Magdeburg ist derzeit noch unbenannt. Das hatte insbesondere seine Pflege in den vergangenen Jahren erschwert. Der Stadtrat soll bald über einen Namen abstimmen - der Vorschlag dazu wurde von Bürgern aus Magdeburg eingereicht.

Straße in Magdeburg soll endlich benannt werden: Das ist der Name

Noch ist der Weg in Magdeburg unbenannt. Doch bald soll der Stadtrat in einer Sitzung über seinen Namen abstimmen.

Magdeburg - Noch ist der kleine Weg in Magdeburg unbenannt: Er liegt zwischen Dorfstraße und der Straße Am Teich im Stadtteil Alt-Olvenstedt.

Doch das könnte sich in bereits wenigen Monaten ändern: Wie die Oberbürgermeisterin in ihrer Sitzung mitteilte, wird der Beschlussvorschlag, den etwa 50 Meter langen Weg in „Auf der Großen Sülze“ zu benennen, im Juni dem Stadtrat zur Abstimmung vorgelegt.

Name der Straße zuvor von Einwohnern aus Magdeburg gewählt

Der Namensvorschlag stammt dabei aus einer Abstimmung der Alt-Olvenstedter vom vergangenen Herbst.

Damals hatte die Gemeinwesenarbeit (GWA) des Stadtteils die Einwohner dazu aufgerufen, Ideen für einen Straßennamen einzusenden.

Aus den Top drei der beliebstesten Vorschläge konnten die Alt-Olvenstedter dann ihren Favoriten wählen.

"Auf der Großen Sülze" machte als Straßennamen das Rennen

Mit 18 von insgesamt 28 Stimmen konnte der vorgeschlagene Straßenname „Auf der Großen Sülze“ das Rennen für sich gewinnen. Die Idee für den Namen kam dabei von der Interessengemeinschaft (IG) Alt-Olvenstedt.

Dass der Vorschlag aus dem Stadtteil nun auf der Agenda des Stadtrats landet, sei laut Aussage von GWA-Mitglied Marcus Behrens ein Beispiel dafür, dass auch Bürger durchaus die Chance haben, etwas zu bewegen.

Hier zeigt sich im Kleinen, dass man mit großem Engagement vor Ort doch etwas erreichen kann." Marcus Behrens, GWA-Mitglied

„Hier zeigt sich im Kleinen, dass man mit großem Engagement vor Ort doch etwas erreichen kann“, meint er dazu.

Name der neuen Straße in Magdeburg hat historischen Hintergrund

Die Idee für den Namen habe dabei einen historischen Hintergrund.

Denn das Flüsschen „Große Sülze“, das auf dem Weg von seiner Quelle bei Irxleben bis zur Mündung in die Schrote westlich vom Neustädter See durch diesen Stadtteil fließt, wurde vor vielen Jahren zwischen Schulzentorstraße und Hirtenstraße unterirdisch verrohrt und fließt damit auch unter dem zu benennenden Weg.