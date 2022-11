Wege-Ärger an Leipziger Straße in Magdeburg

Zwischen Bertolt-Brecht-Straße und Leipziger Straße in Magdeburg ist eine Sackgasse entstanden. Dort ist unlängst ein Neubau errichtet worden. Als Alternative hat sich ein holpriger Trampelpfad etabliert. Wie die Stadtverwaltung die Situation einschätzt.

Zwischen Gehweg und Parkplatz an der Leipziger Straße in Magdeburg hat sich dieserTrampelpfad etabliert.

Magdeburg - Über einen Trampelpfad bahnen sich Anwohner der Bertolt-Brecht-Straße einen Weg zur Straßenbahnhaltestelle „Brenneckestraße“ an der Leipziger Straße. Problem: Auf dem abschüssigen und unbefestigten Abhang scheint die Rutsch- und Sturzgefahr akut. Dies noch einmal ganz besonders bei Nässe und Glatteis. Auf diesen Gefahrenpunkt hat Linken-Stadträtin Anke Jäger in einer jüngsten Anfrage an die Stadtverwaltung aufmerksam gemacht.