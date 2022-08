Wegebau und Umzug der MVB-Haltestelle am Magdeburger Tunnel

Magdeburg - Auf der Magdeburger Tunnelbaustelle wird derzeit intensiv an einem durchgehenden Weg auf der Nordseite der Ernst-Reuter-Allee vorbei am früheren Hotel „Grüner Baum“ und der Einmündung der Brandenburger Straße gebaut. In diesem Zuge verschieben die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) zum 16. August 2022 ihre Haltestelle „Hauptbahnhof Nord“ stadtauswärts von der Westseite des Damaschkeplatzes in Richtung Kölner Platz. Die Haltestelle in Richtung Innenstadt ist von dieser Veränderung noch nicht betroffen. Was hat es damit auf sich?