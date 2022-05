Wegen hoher Corona-Inzidenz: Sollte Magdeburger Weihnachtsmarkt abgesagt werden?

Am 22. November 2021 soll der Weihnachtsmarkt in Magdeburg nach einjähriger Pause wieder öffnen - trotz hoher Corona-Inzidenz. Kritische Stimmen fordern die Absage. Zu Recht?

Magdeburg hält (noch) an seinem Weihnachtsmarkt fest. Am 22. November 2021 soll Eröffnung sein.

Magdeburg - "Wir haben eine Notlage in unserem Land. Wer das nicht sieht, macht einen großen Fehler", so am Mittwochabend Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Institutes, in einer Videokonferenz mit Sachsens Ministerpräsident Kretschmer. Nur kurz zuvor veröffentlichte der offizielle Account des Magdeburger Weihnachtsmarktes einen Tweet: "Kommenden Montag, 12 Uhr, eröffnen wir den Weihnachtsmarkt." Ohne 3G, ohne 2G und auch auf Einlasskontrollen will die Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH verzichten. Lediglich eine Maskenpflicht soll es geben. Die Mitteilung erhitzt die Gemüter im Netz - sollte der Magdeburger Weihnachtsmarkt abgesagt werden?