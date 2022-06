Weihnachten in Magdeburg: Die Suche nach einem Traum von Baum beginnt

Das Weihnachtsfest rückt näher. Viele Magdeburger suchen sich bereits ihre Weihnachtsbäume aus. Was sie tun können, damit er bis zum Heiligabend seine Nadeln nicht verliert, erklären Weihnachtsbaumhändler.

Beim Einnetzen der üppigen Nordmanntannen ist Kraft gefragt. Kein Problem für Manuela Binder. Sie verkauft derzeit mit zwei männlichen Kollegen am Jerichower Platz Weihnachtsbäume und kann dabei kräftig mit anpacken. Schließlich lassen sich die Bäume eingenetzt besser transportieren.

Magdeburg - Die Jagd nach dem schönsten Weihnachtsbaum hat längst begonnen. Am vergangenen Wochenende war die Nachfrage schon groß. Nun werden es von Tag zu Tag mehr Bäume, die Manuela Binder für den bequemen Abtransport einnetzt. Mit zwei Kollegen arbeitet sie inmitten von rund 200 Nordmanntannen, die einen Teil des Jerichower Platzes derzeit in einen kleinen Nadelwald verwandeln. Ausschließlich Nordmanntannen, die in Nordrhein-Westfalen geschlagen wurden, habe sie im Angebot. Sie sind des Deutschen liebster Weihnachtsbaum. Nach einer Fichte oder Kiefer habe bisher niemand gefragt, erzählt sie.