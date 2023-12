Magdeburg - Längst weihnachtet es in Magdeburg. Fernab der konventionellen Adventsmärkte öffnet am Sonnabend nun auch der Buckauer Kunst- und Kultur-Weihnachtsmarkt seine Pforten. Eingehüllt in den Duft von Glühwein und Tannengrün, gerahmt von heimeligem Lichterglanz verwandelt sich der Engpass am 16. Dezember 2023 in eine festlich geschmückte Meile, in der Kunst und Kultur, Köstliches und Klangvolles auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Regionalität im Fokus

Die Galerie und Läden im Engpass öffnen an diesem Tag ihre Türen. An über 60 Ständen wird viel Kreatives zu entdecken sein. Seife und Siebdruck, Kalender, Kalligraphie und Keramik, Mode, Schmuck und Skulpturen – die Veranstalter, der Buckauer Kunst- und Kulturdilettanten um Vereinschef Alexander Fölsch, haben auch in diesem Jahr wieder großen Wert auf Regionalität gelegt.

So wird unter anderem der Magdeburger Künstler Dietmar Sauer mit Emaille-, Grafik- und Druckarbeiten dabei sein. Christian Regener hat Aquarelle und Acrylarbeiten im Gepäck und Kathrin Neumann-Taubert ist mit Illustrationen mit von der Partie. Dieter Mattig präsentiert Holzarbeiten und Frank Meier Alu-Drucke. Es werden selbst genähte Taschen, pflanzengefärbte Garne, handgewebte Textilien und handgebundene Bücher angeboten. Gar Honig von Buckauer Bienen wird es geben.

Zudem zieht gleich zweimal der Weihnachtsmann mit seinen zauberhaften Engeln und Elfen durch den Engpass. Angeführt von den Trommelschlägen eines Akaishi-Daiko-Musikers verteilen sie 16 und 18 Uhr Süßes an die großen und kleinen Besucher.

Adventskonzert in der Kirche

Bezaubernde Engel rahmen zudem das außergewöhnliche Adventskonzert, das ab 16 Uhr in der Sankt-Gertrauden-Kirche stattfindet. Der Gemeindechor und der Kinderchor Südost sowie herausragende Solisten lassen „Die Geburt Christi“ (op. 90) im Gotteshaus erklingen.

Etwas rockiger geht es hingegen auf der Straße im Engpass zu. Live zu erleben sind hier die Musiker von „Under Bridges“ (14.30 und 16.30 Uhr an der Gaertnerstraße) sowie die Band „Lucifer Lux“ (15 und 17 Uhr vor der Kirche).

Darüber hinaus zeigt die Magdeburger Bildhauerin Cathleen Meier in der „Kunstwerkstatt“ ihre Ausstellung „Unbewohnbar“. Ihre Skulpturen und Holzschnitte reflektieren das Weltgeschehen. Im Yoga-Studio des Vereins Omnia können die Besucher einer Märchenerzählerin lauschen. Zudem öffnet der Verein, der im August dieses Jahres seine Buckauer Zweigstelle eröffnete, die Türen zu seinem Café.

Darüber hinaus gibt der Verein „theaterberührt“ Einblicke in sein Stück „Liebestoll“ und ein Zauberer bringt die Gäste zum Staunen. Eine Kindereisenbahn sowie ein kleines Karussell laden zum Rundendrehen ein und die Freiwillige Feuerwehr Südost öffnet für die Kleinen die Türen zu ihrem Feuerwehrauto. Ortswehrleiter Gerald Wiesner wird selbst mit vor Ort sein und will gemeinsam mit Malte-Benedikt Müller, Vorsitzender des Fördervereins, Kinder für das Leben als Feuerwehrmann oder -frau begeistern.

Finale mit Feuer und Gospel

Bevor final der Magdeburger Gospelchor „Go(o)d Voices“ um 19.30 Uhr das diesjährige Buckauer Weihnachtsspektakel mit einem Adventskonzert in der Sankt-Gertrauden-Kirche schließt (Eintritt 10 Euro), erhellen die Artisten von „Malabarista“ mit Feuer und Flamme vor den Toren der Kirche den Markt.