Seit dem 22. November 2024 haben die Stände auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg geöffnet. Glühwein, Eislaufen und Märchengasse bringen die gesamte Familie in Weihnachtsstimmung.

Magdeburg. - Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist der größte in ganz Sachsen-Anhalt. In diesem Jahr hat er vom 22. November bis zum 29. Dezember 2024 geöffnet.

Neben den zahlreichen Verkaufsständen wird es unter anderem auch wieder die Magdeburger Lichterwelt und die Wahl des Magdeburger Glühweinkönigs geben.

Der Weihnachtsmarkt 2023 in Magdeburg wird eröffnet. (Archivbericht: Stefan Richter)

Wann findet der Weihnachtsmarkt Magdeburg statt?

Eröffnung: 22. November 2024 um 14 Uhr

Ruhetage: 24. und 25. Dezember 2024

Ende: 29. Dezember 2024

Reguläre Öffnungszeiten:

Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 23 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Magdeburg statt?

Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist in mehrere Bereiche eingeteilt und findet rund um das Rathaus statt. Die Anschrift des Rathauses der Landeshauptstadt lautet: Alter Markt 6, 39104 Magdeburg. Zusätzlich steht am Allee-Center in der Ernst-Reuter-Allee die Eislaufbahn "Winterfreuden on Ice".

Weihnachtsmarkt in Magdeburg: Wo kann geparkt werden?

Magdeburg hat rund 12.000 Parkplätze in der Innenstadt. Die größten sind die Tiefgaragen von Allee-Center, City-Carré, Ulrichshaus, Parkhaus am Domplatz sowie städtische Parkflächen, unter anderem am Petriförder.

Kinderfreundlicher Weihnachtsmarkt in Magdeburg

Für die kleinen Besucher hat der Markt einiges zu bieten. In der Märchengasse werden zahlreiche Märchen nachgestellt und die Figuren erwachen per Knopfdruck zum Leben. In der Weihnachtsmannwohnung können Kinder den Weihnachtsmann in seiner kleinen Holzhütte beobachten. Wer Glück hat, darf sogar mal am Kamin Platz nehmen und einem schönen Märchen lauschen.

Im Bastelhaus können Jung und Alt nach Lust und Laune basteln. Geöffnet ist das Bastelhaus täglich. Für die Kleinen ist außerdem ein Pferdekarussell und eine Märcheneisenbahn aufgebaut.

Vielfältiges Angebot auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt bietet Besuchern viel Abwechslung. In der "Nordischen Meile" gibt es Glögg, Felle und Elchwurst. In der "Kaiser Otto Pfalz" rechts neben dem Rathaus tauchen Besucher ins Mittelalter ein. Auf dem Alten Markt in Magdeburg wird ein Riesenrad stehen. Es ist rund 38 Meter hoch und hat 36 Gondeln.

Eislaufbahn "Winterfreuden on Ice"

Die Eislaufbahn am Allee-Center hat vom 21. November 2024 bis zum 5. Januar 2025 geöffnet. Von Montag bis Donnerstag kann von 12 bis 21 Uhr Schlittschuh gelaufen werden, an Freitagen und Samstagen sogar von 11 bis 22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 20 Uhr.

Schulklassen können sich für die Benutzung der Eisbahn an Vormittagen anmelden. Der Eintritt kostet für eine Stunde 4 Euro pro Person. Schlittschuhe können für 4 Euro die Stunde geliehen werden.

Verkaufsoffene Sonntage erleichtern den Weihnachtseinkauf

An den Adventssonntagen am 1. und 15. Dezember haben teilnehmende Geschäfte in der Innenstadt in Magdeburg von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Darüber hinaus findet zum Abschluss des Weihnachtsmarktes ebenfalls ein verkaufsoffener Sonntag am 29. Dezember statt.

Lichterwelt zur Weihnachtszeit in Magdeburg

Ein weiteres Highlight ist die beliebte Magdeburger Lichterwelt. Die gesamte Magdeburger Innenstadt funkelt und glitzert zur Weihnachtszeit.

Die Lichterwelt in Magdeburg hatte im vergangenen Jahr zahlreiche leuchtende Elemente in der Stadt zu bieten. (Archivbericht/Kamera: Martin Rieß, Schnitt: Bernd Stiasny)

Mehr als 1,2 Millionen LED-Lämpchen und 80 große Leuchtelemente lassen die Stadt erstrahlen. Der Eintritt für die Lichterwelt Magdeburg ist frei.