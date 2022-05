Weihnachtsmarkt in Magdeburg - das sind die Corona-Regeln für Besucher

Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg wird trotz steigender Corona-Inzidenz am 22. November 2021 unter Auflagen eröffnen.

Magdeburg - Magdeburg hält am Weihnachtsmarkt fest. Zeitgleich wird die beliebte Lichterwelt eröffnet. Beide Events sind für alle zugänglich. Allerdings bleiben in diesem Jahr wegen der hohen Corona-Inzidenz einige Häuser geschlossen oder öffnen nur mit 2G-Regel. Die Inzidenz liegt am Montag in Magdeburg bei 262,5. Die Regeln und Öffnungszeiten im Überblick: