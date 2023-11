Magdeburg/vs - Es weihnachtet bald schon wieder in Magdeburg. Für die Infrastruktur des Weihnachtsmarkts sollen bereits ab Montag, 6. November, erste Arbeiten beginnen. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Demnach werde bereits vor der Eröffnung des Weihnachtsmarkts am 27. November bereits die Fläche des Alten Marktes wieder zum Aufbau der Weihnachtsmarktstände benötigt. Dafür müsse allerdings ein anderer Markt weichen.

Weihnachtsmarkt Magdeburg statt Wochenmarkt auf dem Alten Markt

So werde der Wochenmarkt, bislang auf dem Alten Markt zu finden, vom 7. November bis 31. Dezember in den Nordabschnitt des Breiten Weges verlegt.

Ab 2. Januar 2024 gebe es den Wochenmarkt wieder auf dem Alten Markt, so die Stadt weiter. Der Wochenmarkt ist in jeder Woche von Dienstag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet.