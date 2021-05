Welche Viertel Magdeburgs Bewohner gewinnen und welche verlieren

Mit Diesdorf, Salbke und Reform haben Stadtteile am Rand Magdeburgs an Einwohnern gewonnen. Auf der Verliererseite stehen die Innenstadtgebiete von Stadtfeld-Ost und der Alten Neustadt ganz vorn. Das geht aus Zahlen des Amts für Statistik hervor.

Magdeburg - Insgesamt hat Magdeburg von Ende 2019 auf Ende 2020 an Einwohnern verloren. Mehr als 1500 Menschen waren weniger mit Hauptwohnsitz gemeldet als noch ein Jahr zuvor. Beim Blick in die einzelnen Stadtteile zeigt sich jedoch ein differenziertes Bild. Hier ist Diesdorf der große Gewinner und Stadtfeld-Ost wie ein Jahr zuvor der große Verlierer. Von 2018 auf 2019 hatte der einwohnerstärkste Stadtteil Magdeburgs sogar 502 Einwohner verloren.

Gut abzulesen ist an den Zahlen, wo besonders viel gebaut wird. Diesdorf beispielsweise profitiert von seinem – zumindest den Straßennamen nach zu urteilen – riesigen neuen Kräutergarten am Kümmelsberg, wo in den vergangenen Monaten ein neu errichtetes Eigenheim nach dem anderen bezogen wurde. Und weitere Bauvorhaben zeichnen sich in dem Stadtteil ab.

Von Interesse sind solche Trends, da die Stadt mit der entsprechenden Infrastruktur reagieren muss: Der Straßenbau spielt dabei ebenso eine Rolle wie der öffentliche Personennahverkehr und Sozial- und Bildungseinrichtungen, die erreichbar sein müssen.

Innenstadt wieder im Fokus

Für die kommenden Jahre dürften neben den Vierteln mit Eigenheimen auch innerstädtische Gebiete wieder von Interesse sein: Noch sind am neuen Domviertel am Breiten Weg und im Altstadt-Quartier nicht alle Wohnungen bezogen, im Luisenviertel und an den Ökumenischen Höfen wird gebaut, und weitere Pläne zum Beispiel zum Uniplatz und zum Prämonstratenserberg sind in Arbeit.

Ganz anders sieht übrigens der Vergleich über einen längeren Zeitraum aus. Auch hier liegt Diesdorf auf der Sonnenseite – allerdings knapp hinter Buckau und deutlich hinter Ottersleben.

Liste der Magdeburger Stadtteile

Hier die Reihenfolge der Magdeburger Stadtteile nach den Gewinnen und Verlusten an Einwohnern. Neben der Zahl der Bewohner mit Hauptwohnsitz in dem jeweiligen Gebiet ist in Klammern die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr abzulesen.

Diesdorf 3839 (+180)

Salbke 4460 (+119)

Reform 11.838 (+57)

Altstadt 16.316 (+29)

Beyendorf-Sohlen 1266 (+22)

Rothensee 2871 (+21)

Industriehafen 155 (+21)

Neu-Olvenstedt 11.387 (+20)

Zipkeleben 246 (+15)

Berliner Chaussee 2359 (+13)

Randau-Calenberge 555 (+8)

Werder 3076 (+7)

Westerhüsen 3291 (+6)

Barleber See 72 (+4)

Gewerbegebiet Nord 21 (+2)

Sülzegrund 8 (-2)

Beyendorfer Grund 13 (-2)

Brückfeld 3350 (-9)

Pechau 523 (-10)

Sudenburg 18.044 (-14)

Prester 2076 (-14)

Alt-Olvenstedt 3906 (-22)

Lemsdorf 2185 (-23)

Nordwest 4600 (-31)

Stadtfeld-West 14.618 (-33)

Fermersleben 3566 (-40)

Hopfengarten 4577 (-42)

Kannenstieg 6092 (-60)

Buckau 6217 (-77)

Ottersleben 10.406 (-102)

Neustädter Feld 9474 (-108)

Cracau 8195 (-138)

Herrenkrug 1236 (-143)

Leipziger Straße 15.238 (-149)

Neue Neustadt 15.299 (-187)

Neustädter See 11.228 (-214)

Alte Neustadt 11.433 (-273)

Stadtfeld-Ost 25.372 (-354)

Nicht aufgeführt sind die beiden Magdeburger Stadtteile Großer Silberberg und Kreuzhorst. In diesen ist niemand mit Hauptwohnsitz gemeldet.