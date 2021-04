Weltkriegsbombe in Magdeburg-Rothensee entdeckt

In Magdeburg soll am Mittwoch eine Weltkriegsbombe im Stadtteil Rothensee entschärft werden. Das Gebiet wird ab 10 Uhr evakuiert. Diese Bereiche sind betroffen.

Magdeburg

In Magdeburg-Rothensee ist bei so genannten Sondierungsarbeiten eine 50-Kilogramm-Fliegerbombe entdeckt worden. Diese soll am morgigen Mittwoch entschärft werden. Derzeit bestehe keine akute Gefahr, so die Polizei. Der Bereich um die amerikanische Weltkriegsbombe werde mit Containern abgeschirmt und gesichert. Der Evakuierungsradius betrage etwa 350 Meter.

Am Dienstag waren Polizei-Beamte vor Ort, um in dem Gebiet die Gewerbetreibenden über die Evakuierung am 28. April 2021 zu informieren. Unter anderem seien der Betriebshof Nord der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB), aber auch Gebäude des Technischen Polizeiamtes betroffen.

Evakuiert wird der Bereich zwischen

August-Bebel-Damm

Burger Straße

Hohenwarther Straße

und Niegripper Straße.

Die Evakuierung beginne gegen 10 Uhr und soll bis 11.30 Uhr abgeschlossen sein. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst werde etwa 12 Uhr zum Einsatz kommen. Geplant ist, die Bombe vor Ort zu entschärfen, so eine Sprecherin des Technischen Polizeiamtes.

Der August-Bebel-Damm soll möglichst für den Verkehr frei bleiben. In ersten Informationen hieß es, dass es während der Evakuierung zu einer zeitweisen Sperrung kommen könnte.