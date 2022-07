Wer die Farbe auf den Magdeburger Tunnel bringt

Das Preisgericht hat entschieden: Der Entwurf von Claudia Walde soll die noch kahlen Widerlager der Eisenbahnbrücken über dem Tunnel in Magdeburg zieren.

Claudia Walde zeigt auf einem ihrer Entwürfe die farbigen Flächen, die die verschiedenen Richtungen und Geschwindigkeiten am Hauptbahnhof zeigen sollen. Gezeigt werden ihre und die Entwürfe der zweiten Runde derzeit im Saal der Städtepartnerschaften im Erdgeschoss des Alten Rathauses.

Magdeburg - Der Magdeburger Tunnel soll Farbe bekommen: Auf der Ebene, auf der Fußgänger, Radfahrer und Straßenbahnen zwischen Damaschkeplatz und Innenstadt unterwegs sind, wird im kommenden Jahr mit Kunst am Bau versehen. In einem Wettbewerb hatte Claudia Walde überzeugen können. Umfangreich hat die Jury begründet, warum sich dieses Kunstwerk, das sich über alle Brückenwiderlager erstrecken wird, gegen sechs andere Vorschläge in der zweiten Runde des Wettbewerbs durchgesetzt hat.