Über 400 Altkleidercontainer stehen in Magdeburg. Warum unter anderem Müll ein großes Problem ist und was mit illegalen Containern passiert.

Wer in der Stadt Magdeburg Altkleider sammeln darf

Auch ein Secondhandladen hat Container in Magdeburg aufgestellt.

Magdeburg - Sie stehen an vielen Ecken in der Stadt, nahezu jeder Stadtteil hat welche: Altkleidercontainer. Insgesamt gibt es derzeit 337 Containerstellplätze, auf denen insgesamt 461 Sammelcontainer aufgestellt werden können. In Magdeburg werden diese von neun Firmen betrieben, wie Stadtpressesprecherin Ina Fester auf Volksstimme-Nachfrage mitteilt. Es gibt jedoch einige Bedingungen.