TV-Hammer beim ZDF Dann übernehmen Magdeburger Bill und Tom Kaulitz den TV-Kult "Wetten, dass ..?"
Seit zwei Jahren wurde keine neue "Wetten, dass ..?"-Folge mehr produziert. Nun plant das ZDF, das Format zurückzubringen. Die Moderation sollen die "Tokio Hotel"-Stars Bill und Tom Kaulitz aus Magdeburg übernehmen. Wann die erste Folge im Fernsehen zu sehen ist.
20.01.2026, 09:20
Magdeburg/DUR. – Nach 36 Jahren verabschiedete sich Thomas Gottschalk im November 2023 als Moderator von "Wetten, dass ..?". Seitdem wurde spekuliert, wer die Moderation im ZDF übernehmen wird. Nun scheint festzustehen: Ein beliebtes Magdeburger Duo übernimmt die Moderation der Kultsendung.