Als plötzlich die Magdeburger Oberbürgermeisterin Simone Borris die Jacken an der Garderobe im Theater Magdeburg entgegennahm, dürften zahlreiche Besucher überrascht gewesen sein. Hinter dem Jobwechsel stecken Wettschulden von Borris.

Das Opernhaus vom Theater Magdeburg. Hier hat kürzlich Oberbrügermeisterin Simone Borris an der Garderobe ausgeholfen.

Magdeburg (vs) - Eine gehörige Überraschung haben offenbar am Sonntag Theaterbesucher in Magdeburg erlebt. Dies geht aus dem Instagram-Account des Theaters hervor, der Magdeburgs Oberbürgermeisterin beim Entgegennehmen von Kleidungsstücken zeigt. Wie kam es zu dem unerwarteten Jobwechsel?

"An der Garderobe unterstützte Simone unsere freundlichen Mitarbeiter", wird von Seiten des Theaters zusammengefasst. "Sie nahm Kleidungsstücke in Empfang und begrüßte die Besucher unseres Ballettabends 'Verklärte Nacht/Mahler 4'."

Borris begleicht Wettschulden im Theater

Im Anschluss soll sich die Oberbürgermeisterin darauf gefreut haben, die neue Ballettcompagnie unter der Leitung von Jörg Mannes kennenzulernen, heißt es weiter auf Instagram. Doch was war der Grund für diesen Perspektivwechsel?

Eine verlorene Wette im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums des Citycarré. "Wettschulden sind schließlich Ehrenschulden", mahnt der Theater-Account scherzhaft.

Auch Borris selbst war offenbar von der Aktion begeistert. "Das hat sehr viel Spaß gemacht", schreibt sie selbst als Antwort auf den Beitrag. Außerdem hoffe sie, dass alle mit ihr an der Garderobe zufrieden gewesen seien.