Wie Bundesamt in Magdeburg die Daten der Bürger vernetzen will

Neues Lebens soll ins alte Fernmeldeamt an der Listemannstraße in Magdeburg einziehen. Für Mitarbeiter des Bundesverwaltungsamts werden hier die Räume hergerichtet.

Christoph Verenkotte, Präsident des Bundesverwaltungsamt, hat den künftigen Standort in Magdeburg besucht und sich mit dem Ministerpräsidenten und dem Oberbürgermeister über den Stand der Arbeiten ausgetauscht.

Magdeburg - Eine Reihe von Bundesbehörden ist in Magdeburg bereits präsent. Auch das Bundesverwaltungsamt hatte hier bereits eine Außenstelle. Und diese wird jetzt mit neuen Räumen spürbar aufgestockt: Im alten Fernmeldeamt, dem als Telegrafenamt von der Reichspost im Jahr 1927 eröffneten Gebäude aus der Epoche des Neuen Bauens an der Listemannstraße, wurden rund 7700 Quadratmeter angemietet und werden derzeit für ihre Nutzung vorbereitet. Das ist nicht einfach. Ein Thema am Standort und ein heißes Eisen für die Zukunft wird hier die digitale Vernetzung von Bürgerdaten sein.