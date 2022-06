Wie das Magdeburger Friseurmuseum mit der Corona-Krise umgeht

Auch das Friseurmuseum in Magdeburg muss sein Angebot zu Zeiten steigender Infektionszahlen anpassen. Unterstützung gibt es in Form eines Audioguidesystems.

Magdeburg - Die sich stetig verschärfende Pandemielage stellt auch das Friseurmuseum in Magdeburg vor Herausforderungen. Schon vor einigen Monaten konnte das Team um Leiterin Barbara Psoch eine besondere Errungenschaft vorstellen, um den Besuch in der Einrichtung in der Beimssiedlung auch zu Corona-Zeiten zu ermöglichen: Ein Audioguide-System, wie es auch im Pariser Louvre oder in der Eremitage in St. Petersburg zum Einsatz kommt.