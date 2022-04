Wie die Rheuma-Liga Betroffenen in Magdeburg hilft

Birgitt Lerche (links) und Carla Thielecke engagieren sich ehrenamtlich in der Arbeitsgemeinschaft Magdeburg der Rheuma-Liga, Landesverband Sachsen-Anhalt e. V. Foto: Jana Heute

Magdeburg - Man sieht ihnen die Krankheit nicht an. Carla Thielecke und Birgitt Lerche aus Magdeburg erzählen von ihrem Alltag mit der Rheumaerkrankung, die alles auf den Kopf stellt, die aber – dank Fortschritten in Medizin und Forschung – meist einigermaßen beherrschbar ist und Lebensqualität ermöglicht. „Man muss diese Krankheit, die nicht heilbar ist, annehmen. Vor allem rechtzeitig gezielt gegensteuern, damit es nicht schlimmer wird“, so ihre wichtigste Erkenntnis.