Bei der Finanzierung fürs Denkmal Magdeburger Recht klemmt es – doch der Verein ist optimistisch, die Gelder aufzutreiben für das Ensemble am Strombrückenzug.

Das Denkmal Magdeburger Recht, das von Claus Bury entworfen wurde, soll am Strombrückenzug aufgestellt werden.

Magdeburg - Zwischen der Strombrücke und der Zollbrücke soll dort, wo bislang das Baugeschehen um den Strombrückenzug das Bild bestimmt, ein neues Denkmal für das Magdeburger Recht seinen Platz finden. Einen entsprechenden Beschluss hat der Stadtrat gefasst. Die Tiefbauarbeiten und Planungen zur Gestaltung sind in vollem Gang und werden 14-tägig in einer Koordinierungsberatung für den Strombrückenzug bearbeitet.

Nur: Finanziert werden soll die Erinnerung an die herausragende Bedeutung der Elbestadt für die europäische Rechtsgeschichte über Spenden. Diese zusammenzubekommen, ist aktuell die Hauptaufgabe für den „Verein Denkmal – Magdeburger Recht“. Dessen Vorsitzender Hugo Boeck berichtete jetzt davon, wo es klemmt – und dass der Verein dennoch optimistisch ist.

Wer Geld für das Denkmal gegeben hat

Rund 180.000 Euro sieht der Finanzplan als Gesamtsumme vor. Und längst ist ein großer Teil der Spenden beisammen. Der Verein hat unter anderem von Lotto Toto einen Förderbescheid in Höhe von 60.000 Euro erhalten. Und die Klosterbergische Stiftung hat 40.000 Euro zugesagt. Man erhalte eine Information, „wenn der Bescheid über 20.000 Euro vom Landesverwaltungsamt an unseren Verein vorliegt“, berichtet Hugo Boeck. Magdeburger Bürger, Vereine Institutionen und Firmen haben zudem insgesamt mehr als 47.000 Euro für das Denkmal gespendet.

Es hakt nun daran, dass die Baukosten gestiegen sind und dass einige Fördergelder geringer ausgefallen sind, als dies vom Verein erhofft war. Sprich: Derzeit gilt es, eine Lücke von etwas mehr als 12.000 Euro zu schließen. „Wir arbeiten daran und sind optimistisch, dass wir das auch noch schaffen“, sagte der Vereinsvorsitzende. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Vereins.

Wie Spender für das Denkmal Magdeburger Recht geehrt werden

Einen Beitrag hatte jüngst dabei der Verband der Magdeburger Stadtführer geleistet: Am Rande des Glockenspielkonzerts mit Frank Müller war bekanntgegeben worden, dass der Verein Spenden in Höhe von 1000 Euro gesammelt hat. Gelegenheit zur Spendensammlung hatten die Glockenspielkonzerte des vergangenen Jahres und die Angebote zum Weltgästeführertag geboten. Verbandsvorsitzender Jochen Klapperstück hatte betont, dass man gemeinsam an einem Strang ziehen müsse.

Als Anerkennung davon gab es vom Verein den Wappenstein des Schöffenstuhls in 3D verkleinert aus Bronze und ein Faksimile-Siegel des Magdeburger Schöffenstuhls sowie die ebenfalls für Spender ab 1000 Euro von Viktoria Veil entworfene Spenden-Urkunde.