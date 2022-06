Wie in Magdeburg-Stadtfeld der Fahrradverkehr verbessert werden soll

In der Wilhelm-Külz-Straße in Magdeburg-Stadtfeld laufen Straßenbauarbeiten. Die Maßnahme soll die Nutzung der Straße für Fahrradfahrer sicherer machen.

In der Wilhelm-Külz-Straße in Magdeburg-Stadtfeld wurde ein Teil des Kopfsteinpflasters ausgetauscht.

Magdeburg - Eine Hälfte ist geschafft, an der zweiten wird noch gearbeitet: In der Wilhelm-Külz-Straße in Magdeburg-Stadtfeld kann man bereits im ersten Abschnitt sehen, wie der neue Radfahrstreifen aussehen wird. Das Kopfsteinpflaster zwischen Lessingplatz und Schellheimerplatz wird dazu in der Fahrbahnmitte herausgenommen und gegen eine andere Steinsorte ausgetauscht.