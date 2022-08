Wie sich die Rothenseer Jugendwehr auf den Bundeswettbewerb vorbereitet

Die Freiwillige Feuerwehr Magdeburg-Rothensee ist stolz auf ihren Nachwuchs. Im 30. Jahr ihres Bestehens nimmt die Jugendwehr erstmals am Bundeswettbewerb teil. So bereitet sie sich vor.

Magdeburg - Nur noch knapp zwei Wochen, dann machen sich die Mitglieder der Jugendwehr der Freiwilligen Feuerwehr Rothensee auf den Weg in das saarländische Homburg. Insgesamt werden es gut 30 Leute sein, die in Mannschaftswagen die Reise antreten, um vom 2. bis 4. September 2022 am Bundeswettbewerb der Jugendwehren teilzunehmen - das erste Mal in der dreißigjährigen Geschichte.