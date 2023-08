Wieder Blaualgen-Alarm an Magdeburger Badesee - Stadt verhängt Badeverbot

Wieder muss wegen Blaualgen ein Badeverbot an einem Magdeburger Strandbad verhängt werden.

Magdeburg - Am Magdeburger Neustädter See gilt seit 23. August wieder ein Badeverbot. Wie schon in den vergangenen Jahren wurden erhöhte Werte von Cyanobakterien, den sogenannten Blaualgen, festgestellt.

Weil durch diese Gefahr für die Gesundheit droht, hat die Stadt den Haupt- und Kinderstrand sowie den FKK-Bereich gestern für den Badebetrieb geschlossen. Mitgeteilt wurde das auf der Internetseite des Strandbads. Die Mitarbeiter blieben vor Ort, um Besucher zu informieren, heißt es dort weiter.

Wie lange das Verbot bestehen bleiben muss, ist offen. Die Freibadsaison in Magdeburg endet am 3. September 2023.