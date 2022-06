Grünflächen Wiesen in Magdeburg: Wie die Stadt die jüngsten Mäharbeiten verteidigt

Mehrmals im Jahr werden die Rasenflächen in Magdeburg gemäht. So auch gerade wieder. Trotz der Dürre. Das sorgt für Kritik. Mit dem Wildwuchs verschwindet ein Lebensraum für Insekten. So begründet die Verwaltung die Notwendigkeit für die Mäharbeiten.