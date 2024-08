Die Jugendberufsagentur an der Otto-von-Guericke-Straße will Jugendliche und junge Erwachsene in Gesellschaft, Ausbildung und Arbeit bestmöglich integrieren und beraten. Hierfür arbeiten Stadt, Jobcenter und Agentur für Arbeit unter einem Dach zusammen.

Magdeburg. - Die Situation auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt ist prekär. So prekär, dass tatsächlich auf niemanden verzichtet werden kann. Auch nicht auf jene, die als Problemfälle gelten – junge Menschen ohne Abschluss. Ebenso wenig auf Jugendliche mit Problemen wie Schulden, Vorstrafen oder Drogensucht.

Sie für den Arbeitsmarkt fit zu machen, ihnen Chancen und Optionen aufzuzeigen und sie auf dem Weg ins Berufsleben oder Arbeitsleben zu unterstützen, hat sich die Jugendberufsagentur (JBA) zur Aufgabe gemacht. An der Otto-von-Guericke-Straße, gegenüber des Maritim-Hotels, bündeln die Stadt, das Jobcenter und die Arbeitsagentur ihre Kräfte. Sie sind Ansprechpartner für Schule, Beruf und Studium aber auch für andere Sorgen und Nöte Jugendlicher bis 25 Jahren.

Vernetzt und niedrigschwellig wollen Stadt, Arbeitsagentur und Jobcenter Arbeitskräfte für die Region entwickeln und Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Denn: „Die Zahlen sind dramatisch“, erklärt Matthias Kaschte, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord.

Für Menschen, die nicht den Weg in die Ausbildung gefunden haben

Das Arbeitskräftepotenzial gehe in Magdeburg um 14,6 Prozent zurück. 1.661 Ausbildungsplätze standen 2023 in der Landeshauptstadt zur Verfügung, es gab aber nur 914 angemeldete Bewerber. Und der Bedarf steige weiter. „Das ist die Herausforderung der Zukunft.“ Aus diesem Grund habe man sich vernetzt – „um den jungen Menschen, die in früheren Zeiten nicht den Weg in die Ausbildung gefunden haben, die verloren gegangen sind, Chancen zu ermöglichen und den Weg in Beratung, Förderung, Vermittlung, Ausbildung und Beruf zu ermöglichen“, erklärt Matthias Kaschte.

Wir müssen erkennen, dass die Bedürfnisse junger Menschen sich nicht um unsere Zuständigkeiten scheren. Matthias Kaschte, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord

Dafür arbeiten alle unter einem Dach. Denn: „Wir müssen erkennen, dass die Probleme junger Menschen sich nicht um unsere Zuständigkeiten scheren.“ Viele Systembrecher haben Probleme, Termine einzuhalten. Und, wenn sie hiefür noch quer durch die Stadt geschickt werden, um den einen Antrag dort einzureichen, und den anderen woanders, gehen sie auf diesem Weg verloren.

Sie zogen drei Jahre nach der Eröffnung der bJugendberufsagentur eine erste Bilanz: Magdeburgs Sozialbeigeordneter Ingo Gottschalk, Heike Jauch, Chefin des Jobcenters Magdeburg und Matthias Kaschte, Chef der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord. Foto: Karolin Aertel

Daher sei Ziel der JBA, es den jungen Leuten so einfach wie möglich zu machen. 30 Mitarbeiter helfen an einem Standort bei Wohnanträgen, unterstützen in verschiedenen Lebenslagen, vermitteln Schul- und Ausbildungsangebote und leisten Hilfe in Notlagen. Im Boot sitzen hierbei weitere Kooperationspartner wie Sucht-, Schuldner- oder psychosoziale Beratungsstellen. Kurze Wege, individuelle Angebote, größtmögliche Unterstützung lautet die Devise.

Wir zaubern Schwierigkeiten zwar nicht weg, können aber beim Übersteigen der Hürden helfen. Heike Jauch, Geschäftsführerin des Magdeburger Jobcenters

Denn: „Jugendliche wollen Ergebnisse und wahrnehmbare Erfolge, dann nehmen sie auch uns und unsere Angebote in Anspruch“, betont Heike Jauch, Geschäftsführerin des Magdeburger Jobcenters. „Wir zaubern Schwierigkeiten zwar nicht weg, können aber beim Übersteigen der Hürden helfen.“

Der Vorteil des Netzwerkes sei es, „dass wir wissen, was die Kollegen brauchen und was sie leisten können“. Die Jugendlichen werden bei der Antragstellung so begleitet, dass die Anträge vollständig sind. Mit ihren digitalen Endgeräten können die Unterlagen sogleich gescannt und eingereicht werden. „Denn, wenn alle Unterlagen gleich da sind, kann in der Regel auch schnell entschieden werden“, weiß Heike Jauch.

Rund 1.000 Jugendliche informieren sich pro Monat

Gut 1.000 Jugendliche besuchen im Monat die Agentur in der Innenstadt. Das Klientel ist gänzlich unterschiedlicher Natur. Etwa 40 Prozent haben Migrationshintergrund, was die Mitarbeiter vor neuerliche Herausforderungen stellt. Für viele Ukrainer sei beispielsweise neben dem Spracherwerb auch ein Abschluss oder eine Ausbildung Thema, die bei einer möglichen Rückkehr anerkannt oder fortgesetzt werden können.

Wir müssen darum ringen, alle jungen Menschen zu erreichen, und nicht nur diejenigen, die zur Tür reinkommen. Ingo Gottschalk, Beigeordneter für Soziales in Magdeburg

„Uns darf keiner mehr verloren gehen“, betont auch Magdeburgs Sozialbeigeordneter Ingo Gottschalk. „Wir müssen darum ringen, alle jungen Menschen zu erreichen, und nicht nur diejenigen, die zur Tür reinkommen.“ Und hier sei nicht zuletzt die Landespolitik gefragt. Sie müsse einen „warmen Zugang“ schaffen, um die Jugendlichen nach dem System Schule nicht zu verlieren.

Wissen, wer mit melchem Niveau von der Schule abgeht

Um sie ab- und aufzufangen, bedarf es besserer Abstimmung. „Wir müssen schulgenau wissen, wer mit welchem Niveau abgeht“, erklärt Gottschalk. „Um die Systembrecher zurückzuholen, müssen wir wissen: Wo verbleiben sie, und wie kommen wir an sie heran.“ Nur so könne das Nachwuchskräftepotenzial weitgehend ausgeschöpft werden.

Die Jugendberufsagentur befindet sich Am Alten Theater 1 (Eingang Otto-von-Guericke-Straße). Sie ist montags und dienstags von 8 bis 15.30 Uhr, donnerstags 8 bis 17.30 Uhr und freitags 8 bis 13 Uhr geöffnet.