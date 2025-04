Rund um den Wintermarkt der Schweizer Milchkuranstalt gab es mehrere brisante Mails. Eine ging auch an Stadtführer, die nicht dafür werben durften.

Zoff um brisante Mails in Magdeburg

Beliebt: der Wintermarkt der Milchkuranstalt in Magdeburg.

Magdeburg. - Nach und nach wurden mehrere E-Mails rund um den Wintermarkt der Schweizer Milchkuranstalt öffentlich. Im März kam eine E-Mail an Magdeburgs Stadtführer raus, in der es darum ging, keine Werbung für den Markt zu machen. Sie war eine von mehreren, die ein schlechtes Licht auf die Stadt im Umgang mit der Konkurrenz zum eigenen Weihnachtsmarkt geworfen hatte. Grünen-Stadtrat Olaf Meister fragte bei der Verwaltung nach, was es mit der Mail auf sich hatte. Die Antworten von Hardy Puls, Geschäftsführer der Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus Gesellschaft (MMKT), liegen inzwischen vor.