Wo das Theater Magdeburg noch mehr auf 2G-Regeln setzt

Magdeburg - Seit einigen Tagen sind die Karten für Vorstellungen im Theater Magdeburg mit seinen Spielstätten Opernhaus am Universitätsplatz 9 und Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 für den Monat Dezember 2021 im Vorverkauf. Beim Blick in den Spielplan wird deutlich, dass andere Regeln als in den Wochen zuvor zum Einsatz kommen.

Die Einrichtung verstärkt auf die 2G-Regeln setzt – dass also zu den Vorstellungen unter den Erwachsenen nur noch gegen eine Covid19-Infektion geimpfte Menschen und jene, die eine Infektion überstanden haben, in den Zuschauerreihen Platz nehmen dürfen. Für Kinder und Jugendliche gilt diese Einschränkung bislang nicht.

Im November sind allein die Vorstellungen des Musicals von „My Fair Lady“ am 13., 21. und 30. des Monats, nun auch die Vorstellung am 11. Dezember unter der entsprechenden Regelung geplant. Für den Musicalbereich sind für den kommenden Monaten auch alle Vorstellungen von „Guys and Dolls“ am 1., 8. und 31. Dezember jeweils um 19.30 Uhr und zusätzlich am 31. Dezember um 14.30 Uhr nur für Geimpfte und Genese geöffnet. Unter 2G wird unter anderem auch das Ballett „Der Nussknacker“, der „Urfaust“, die komischen Oper „Die verkaufte Braut“, „Rigoletto“, „Der Hals der Giraffe“, „Floh im Ohr“, die Oper „Falstaff“, „Liebe Kitty“, „Der Menschenfeind“, Fontanes „Grete Minde“, das Ballett „Paquita“ als szenische Lesung sowie „Arsen und Spitzenhäubchen“ vorgesehen. Auch die Familienvorstellungen des Märchens „Die kleine Hexe“, für die noch Karten erhältlich sind, werden unter der 2G-Regelung aufgeführt.

Das sind 3G-Veranstaltungen

Nur noch wenige Vorstellungen finden im Dezember unter 3G-Bedingungen mit größeren Abständen statt. Dazu zählen laut aktuellem Spielplan „Anorexia Feelgood Songs“ und „Die bitteren Tränen der Petra von Kant“ am 11. Dezember, „Michael Kohlhaas“ am 12. Dezember um 19.30 Uhr und „Die Eroberung des Südpols“ am 21. und 22. Dezember. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr im Schauspielhaus sowie ein Kammerkonzert am 5. Dezember ab 11 Uhr an gleicher Stelle.

