Wo die Quarantänemaßnahmen gegen den Asienkäfer in Magdeburg gelten

In Magdeburg wird weiter der Asiatische Laubholzbockkäfer (ALB) bekämpft.

Magdeburg - Im August 2021 war den Kontrolleuren von der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) nördlich des Neustädter Sees ein einzelnes Exemplar des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB) in die Falle gegangen. Die Suche nach dem Wirtsbaum läuft noch.

Weil aber in anderen Bereichen vier Jahre lang keine Funde festgestellt wurden, ist die Quarantänezone jetzt von 6100 auf 4900 Hektar geschrumpft, wie Christian Wolff, zuständiger Dezernatsleiter der LLG, informiert.

Die entsprechende Allgemeinverfügung samt Karte wurde mittlerweile veröffentlicht. Insbesondere Teile der Börde und des Jerichower Landes nordöstlich von Magdeburg fallen damit ab sofort aus den Quarantänemaßnahmen raus.

Für den Rest der Zone gelten die Regeln aber weiter, aktuell bis August 2025. Doch auch dort gibt es eine Neuerung mit der neuen Verfügung. „Im Hinblick auf das bisher in der gesamten Quarantänezone geltende Nachpflanzverbot für die spezifizierten Wirtspflanzen gibt es eine Erleichterung“, teilt Wolff weiter mit. Dieses beschränke sich nun nur noch auf die unmittelbaren Fällzonen im Umkreis von 100 Meter um einen bestätigten Fundort.

Die Pflicht zur Kontrolle der eigenen Gehölze sowie zur Anzeige von Fällungen und Pflanzungen bleibe aber bestehen, weist er hin. Zusätzlich überprüfen die Mitarbeiter der LLG mindestens einmal jährlich die Laubgehölze in der Quarantänezone auf Anzeichen eines ALB-Befalls. „Um diese wichtige Aufgabe wahrnehmen zu können, besteht ein Betretungsrecht für die Grundstücke im Gebiet“, erinnert der Dezernatsleiter.

Die aktuelle Quarantänezone für den Asiatischen Laubholzbockkäfer (ALB) im Nordosten Magdeburgs. Grafik: prePress Media Mitteldeutschland GmbH

„Unser oberstes Ziel ist und bleibt die Ausrottung des ALB, eine Ausbreitung muss mit allen vorhandenen Möglichkeiten verhindert werden“, sagt Christian Wolff. Aus diesem Grund müssen beabsichtigte Fällungen und Pflanzungen von Laubgehölzen innerhalb der Quarantänezone nach wie vor rechtzeitig bei der LLG angezeigt werden. Zudem dürfen Laubgehölze und Baumschnitt genau spezifizierter Pflanzen nicht aus dem abgegrenzten Gebiet gebracht werden. 15 Arten von Ahorn bis Platane stehen auf der Liste der Bäume, die vom ALB bevorzugt befallen werden.

Für den Baumschnitt stehen Sammelplätze im Gebiet zur Verfügung, an denen Kleinstmengen abgegeben werden können. In Magdeburg ist das bei der Firma Biopellet Magdeburg GmbH & Co. KG, Glindenberger Weg 15, möglich.

„Wir bitten um Beachtung der getroffenen Regelungen und um Mithilfe der Bürger. Nur so werden wir die Bedrohung des Laubbaumbestandes durch den ALB nachhaltig beseitigen können“, sagt Wolff.

Die Käfer waren 2014 erstmals an einer Kastanie in der Rothenseer Badeteichstraße festgestellt wurden. Sie wurden mutmaßlich über Verpackungsmaterial im Hafen eingeschleppt. Seitdem wurden 65 befallene Bäume entdeckt, über 9500 Bäume wurden vorsorglich gefällt.

Hinweise zum ALB per E-Mail an [email protected] oder unter Telefon 03471/334253. Weitere Infos und die Karte der Quarantänezone unter www.llg.sachsen-anhalt.de.