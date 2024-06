Mehr als 70 Künstler und Kunsthandwerker säumen am 16. Juni beim Heinz-Kunstmarkt die Straße. Wo der Markt zu finden ist und was er zu bieten hat.

Außergewöhnliche Skulpturen und zahlreiche andere Kunstwerke sind am 16. Juni in Magdeburg zu sehen.

Magdeburg/VS. - Künstlerrekord im Jubiläumsjahr: Für den zehnten Heinz-Kunstmarkt haben sich so viele Künstler und Kunsthandwerker angemeldet wie noch nie. Mehr als 70 Kreative werden am Sonntag, 16. Juni 2024, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr eine Straße in Magdeburg in dier größte Open-Air-Galerie der Stadt verwandeln.

Im Buckauer Engpass, Schönebecker Straße 16 bis 36, zeigen sie Leinwände, Skulpturen, Kalligraphien, Drucke sowie Holz-, Filz- und Schmuckarbeiten. Zu sehen ist ein Potpourri verschiedenster Kunstgattungen und -techniken.

Mit dabei sind unter anderem die Gafikerin und Malerin Anne Rose Bekker, Grafikerin Lisa Rackwitz, Illustratorin Iman Shaaban, die Holz-Künstler Thomas Koch, Eva-Hofmann-Plath und Dieter Mattig sowie Dietmar Sauer mit Emaille-Arbeiten, Eva-Maria Henning mit Goldschmiedearbeiten und Kirsten Lang mit Aquarellen und Collagen. Auch Makramee-Arbeiten von Susen Lehman (Tika) und Kunstrucke von Kirsten Mengewein (Papeterie) werden zu sehen sein.

Zudem zeigt die Galerie „Kunstwerkstatt“ anlässlich ihrer 100. Ausstellung Werke von Künstlern aus 16. Jahren Galerie-Dasein. Darüber hinaus können in der neuen „duk“-Galerie für zeitgenössische Kunst moderne und abstrakte Arbeiten betrachtet werden.

Wie der Veranstalter des Heinz-Kunstmarktes, der Buckauer Verein BKKD um Vereinsvorsitzenden Alexander Fölsch mitteilt, werde ebenso vielfältig wie sich die künstlerisch Kreativen auf dem Heinz präsentieren, auch das Rahmenprogramm sein.

Auf zwei Bühnen erhebt sich die Kunst der schönen Töne.

Vor der Kirche St. Gertrauden sind am Sonntag die Bands Miss April (11.30 Uhr), Lucifer Lux (13 und 15 Uhr) und die Martin-Rühmann-Band (16.30 Uhr) zu erleben.

Auf der Wohnzimmer-Bühne des Heinz spielen Denecke (12 und 15 Uhr) und Mense (13 und 16 Uhr). Zudem gehören Walking Acts und Workshops zu den kleinen Highlights des Tages.