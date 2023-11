Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - In Magdeburg gilt in der Öffentlichkeit Leinenpflicht für Hunde. Eine Ausnahme bilden die Hundewiesen, die es in vielen Stadtteilen gibt. Jedoch: Für viele Hundebesitzer sind angesichts weiter Wege die nächsten Hundewiesen nur schwer zu erreichen. Mit einem – zumindest vorerst zurückgestellten – Vorschlag hat die Fraktion FDP/Tierschutzpartei vor diesem Hintergrund eine weitere Fläche in die Diskussion eingebracht.