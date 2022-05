Wohnen: Diskussion um neue Reihenhäuser in Magdeburg

Magdeburg - Über eine Bebauung an der Ackerstraße in Magdeburg – der Querstraße an der Leipziger Straße, an der ein Aldi steht – hat am 28. Januar 2022 der Stadtrat entschieden. Vor einigen Jahren waren hier bereits Reihenhäuser gebaut worden – jetzt sollen weitere mit zusammen 14 Eingängen folgen. Für Diskussionen sorgten nun Bäume, die in den vergangenen Jahrzehnten auf dem Gelände gewachsen sind und von denen ein Teil für die Wohnbebauung gefällt werden soll. Kritisiert wurde von Anwohnern und zuletzt vom BUND unter anderem, dass keine ausreichende naturschutzrechtliche Prüfung vorliege und der Lebensraum von Fledermäusen zerstört werde. Die Frage am Donnerstagabend: Würde sich der Stadtrat von diesem Protest beeindrucken lassen?