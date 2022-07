In Magdeburg entsteht ein großes Pflegezentrum in der Feldleberstraße. Die Bauherren wollen mit Stadtnähe und Anbindung zur Natur punkten.

In Magdeburg entsteht in der Feldleberstraße ein großes Pflegezentrum mit 106 Apartments und 80 Arbeitsplätzen. Zuvor wurden dort Gebäude abgerissen.

Magdeburg (us) - Ganze 74 Prozent der Seniorinnen und Senioren wollen im Alter in regulären oder gehobenen Wohnvierteln leben, mit Zugang zum öffentlichen Leben und dennoch ruhig und im Grünen. Dies zeigt eine Studie von Carestone, einemAnbieter für Senioren- und Pflegeimmobilien. Dem Wunsch soll ein neues Pflegezentrum "Karl Cray" in Magdeburg Rechnung tragen, das 106 Apartments beherbergen soll.