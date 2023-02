Studierende, Familien mit Kindern oder auch Single-Haushalte: Es gibt verschiedene Lebenswelten mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen und Wünschen für die perfekten vier Wände. Wir haben nachgefragt, worauf sich Wohnungssuchende in Magdeburg einstellen müssen.

Wohnungssuche in Magdeburg – Was kommt auf angehende Mieter zu?

Magdeburg/DUR - Wohnungssuchende in Magdeburg sehen sich auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum mit ganz verschiedenen Problemen konfrontiert. Und das nicht erst seit der erhöhten Belastung durch steigende Nebenkosten. Wenn bezahlbarer Wohnraum knapp ist, ist guter Rat teuer. Doch wie sieht die Lage in Sachsen-Anhalts Hauptstadt Magdeburg aus?

Als Universitätsstadt mit 240.000 Einwohnern hat Magdeburg so einiges zu bieten und liegt dabei im Mietpreisvergleich sogar unter dem bundesweiten Durchschnitt. Auch ist der Wohnungsmarkt weniger hart umkämpft, als in anderen Großstädten. Massenbesichtigungstermine sind im Gegensatz zu Städten wie Berlin nicht üblich.

Ist die Welt auf dem Magdeburger Wohnungsmarkt noch in Ordnung?

Ob nun die Wohnungssuche schnell und erfolgreich verläuft, hängt auch von den Vorstellungen der Wohnungssuchenden ab. Auf dem Magdeburger Wohnungsmarkt gäbe es noch einen „Mietermarkt“, so die Wohnungsgenossenschaft Magdeburg (MWG) auf Nachfrage. Das heißt, es gibt teilweise Leerstand und somit die Möglichkeit, zwischen Wohnungen wählen zu können. Da sich dieser Leerstand jedoch nicht über jede Art von Wohnraum erstreckt, kann besonders die Suche nach einer größeren Wohnung schwierig werden. Hier müssten Mieter auch auf die zentrumsferneren Stadtteile ausweichen, so die MWG. Besonders im Zentrum gäbe es vermehrt kleinere Wohnungen.

Eine besonders große Auswahl zeigt sich hingegen im Bereich der 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen. Wohnungssuchende berichten hier von einer guten Angebotslage und der Möglichkeit, zwischen verschiedenen Wohnungen die Beste auswählen zu können.

Auf der Suche nach der ersten gemeinsamen Wohnung mit ihrem Freund berichtet eine junge Magdeburgerin von ihren Erfahrungen auf dem Wohnungsmarkt:

„Wir haben uns vier Wohnungen angeschaut und hätten jede haben können. Konkret haben wir nach einer 2-3-Zimmer-Wohnung in Stadtfeld Ost gesucht mit Balkon, Einbauküche und Dusche. Nach zwei Monaten Suche haben wir unsere Traumwohnung gefunden. 59 Quadratmeter für 550 Euro warm in perfekter Lage.“

Das junge Paar war während ihrer Wohnungssuche in Magdeburg schnell fündig geworden und berichtet von ihren Besichtigungsterminen:

„Bei den Besichtigungsterminen hat man sich viel Zeit für uns genommen und wir konnten uns alle Wohnungen in Ruhe angucken. Einige Wohnungen wurden uns beinahe angepriesen und nach mehreren Besichtigungen haben wir gefunden, wonach wir gesucht haben. Wir haben uns für die Suche allerdings viel Zeit genommen und hätten auch schon früher eine Wohnung haben können.“

Laut der Wohnungsgenossenschaft „Die Stadtfelder“ gehört besonders Stadtfeld Ost zu den beliebtesten Wohnvierteln. Entspannter ist die Lage in den Stadtteilen Neustädter See und Neustädter Feld.

Die Mietpreise steigen in Magdeburg derzeit moderat, gerade bei Neubauten muss jedoch tiefer in die Tasche gegriffen werden. Zu den teuersten Wohnvierteln zählen laut Auswertungen des Immobilienportals "Immobilienscout24":

Altstadt: 7,10 Euro pro Quadratmeter

Werder: 6,80 Euro pro Quadratmeter

Buckau: 6,75 Euro pro Quadratmeter

Günstigere Mieten gibt es hingegen in:

Neu Olvenstedt: 5,85 Euro pro Quadratmeter

Neustädter Feld: 5,75 Euro pro Quadratmeter

Dabei hängt der Mietpreis jedoch auch von der Anzahl der Zimmer ab. Auch hier sind es besonders wieder die 2- bis 3-Raum-Wohnungen mit günstigeren Quadratmeterpreisen.

Stadtfeld Ost gehört zu den beliebtesten Wohnvierteln in Magdeburg. Foto: Stefan Harter

Wohnungssuche in Magdeburg: Welcher Stadtteil ist der richtige?

Doch welches Wohnviertel ist nun das Richtige? Wer es gern zentrumsnah mag, ist in der Altstadt gut aufgehoben. Mit dem Hasselbachplatz und vielen Einkaufsmöglichkeiten ist es perfekt für jeden, der das soziale Leben genießen möchte. Besonders junge Leute und Studierende fühlen sich hier wohl. Die Altstadt überzeugt durch besonders schöne Altbauwohnungen.

Für Studierende, die gern zu Fuß in den Hörsaal spazieren wollen, bietet sich die Alte Neustadt an. Wohnungen direkt am oder auch auf dem Campus sind jedoch besonders zum Semesterstart begehrt. Hier gibt es auch viele Grünflächen, die zum Verweilen einladen.

Zu einem der beliebtesten Wohnviertel in Magdeburg zählt Stadtfeld Ost. Hier fühlen sich nicht nur Studierende, sondern auch junge Familien wohl. Viele Restaurants, kleine Kneipen und Cafés bilden zusammen mit Altbauwohnungen das Stadtbild. Der Spielplatz am Schellheimerplatz ist besonders bei den jüngsten Einwohnern beliebt.

Der Spielplatz am Schellheimer Platz in Magdeburg Stadtfeld Ost ist bei vielen Familien sehr beliebt. Foto: Vivian Hömke

Buckau hat in den letzten Jahren einen Wandel durchlebt – vom ehemaligen Arbeiter- hin zum In-Viertel. Aufgrund vieler Neubauten und Modernisierungen von historischen Gebäuden sind hier aber auch die Mieten stark gestiegen. Durch den Zugang zur Elbe und die angrenzenden Naherholungsgebiete ist es für alle interessant, die zentral, aber trotzdem im Grünen leben wollen.

Die perfekte Wohnung in Magdeburg gefunden – Was nun?

Wer nun über eines der vielen Immobilienportale oder auch direkt bei Wohnungsanbietern fündig geworden ist, hat in Magdeburg die Möglichkeit seine Traumwohnung ganz privat und in Ruhe zu besichtigen, so die Wohnungsgenossenschaften.

Für die erfolgreiche Anmietung einer Wohnung müssen die zukünftigen Mieter dabei in der Regel folgende Dokumente einreichen:

Einkommensnachweis

Schufa - Die Abfrage erfolgt teils auch durch den Vermieter

Vorvermieterbescheinigung

Personalausweis

Für Studierende kann auch eine Bürgschaft nötig sein.