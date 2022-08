Wohnen in Magdeburg: Zu viel Verkehr im Kümmelsberg-Viertel

Magdeburg - In Magdeburg ist die Nachfrage nach Flächen zum Häuslebau weiterhin hoch. Gerade nach der Intel-Entscheidung für die Landeshauptstadt wird mit einem Zuzug von Menschen in die sachsen-anhaltische Landeshauptstadt gerechnet. Zupass kommt in dieser Situation, dass es in Magdeburg - anders als in manch boomender Metropole an anderen Stellen Deutschlands – noch bebaubare Flächen wie die am Kümmelsberg gibt. Für einen Bereich soll der Stadtrat jetzt darüber entscheiden, ob die Hinweise aus der Nachbarschaft einfließen. Und da hat der Bauausschuss eine Auffassung, die der der Verwaltung komplett widerspricht.