Wohnen: Kritik am geplanten Einfamilienhausbau in Magdeburg

Magdeburg - Zwei bislang unbebaute Flächen im Hopfengarten, auf denen Eigenheime entstehen sollen, stehen für den 9. Juni 2022 auf der Tagesordnung des Magdeburger Stadtrats. Zum einen geht es um ein vergleichsweise kleines Gebiet mit 16 Parzellen am Buchenweg, zum anderen geht es um eine sehr viel größere Fläche auf einem Feld neben dem Haus der Heilberufe. Bevor es mit den Entscheidungen im Rat heute aber ernst wird, waren die Planungen bereits in zwei Ausschüssen Thema. Und in beiden Fällen wurde deutlich: So ganz ohne Bauchschmerzen sehen viele Kommunalpolitiker die Entwicklung im Hopfengarten nicht.