Auch Waffen wurden bei der Durchsuchung in Magdeburg-Sudenburg sichergestellt. Foto: Polizei Magdeburg

Die Polizei in Magdeburg hat Medikamente, Waffen und Drogen bei einer Durchsuchung gefunden.

Magdeburg (vs) l Am Donnerstag haben Beamte der Kriminalpolizei in Magdeburg-Sudenburg die Wohnung eines 22-jährigen Magdeburgers durchsucht. Hier stellten die Polizisten Cannabis, Amphetamine sowie mehrere Packungen verschreibungspflichtiger Medikamente (Pramipexol und Mirtazapin), die als unverkäufliche Muster geführt werden, sicher.

Des Weiteren fanden die Beamten Waffen sowie Diebesgut, darunter Schlüssel, in der Wohnung. Während der Durchsuchung kam ein 21-Jähriger in die Wohnung. Bei der Überprüfung des Mannes wurden ebenfalls Betäubungsmittel sowie Waffen aufgefunden, erklärte am Freitag eine Polizeisprecherin.

Wer kann Hinweise geben?

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht nun die Eigentümer der Medikamente und Schlüssel. Sie können Hinweise geben? Dann werden Sie gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.