Ein Bauprojekt bringt Leben an die Elbe: Mehrere neue Wohnungen sollen in Magdeburg entstehen. Was geplant ist, wann der Einzug möglich ist – und mit welchen Preisen Interessierte rechnen müssen.

Wo in Magdeburg 21 neue Wohnungen direkt an der Elbe entstehen

Ein Blick auf die Alte Elbe in der Landeshauptstadt. In unmittelbarer Nähe zum Wasser sind in Magdeburg neue Wohnungen geplant.

Magdeburg - In zentrumsnaher Lage in Magdeburg, wenige Meter vom Wasser entfernt und unweit eines großen Parks soll bald neues Leben einkehren. In einem bislang eher ruhigen Bereich direkt an der Elbe ist der Bau eines modernen Hauses mit Penthouse-Wohnungen geplant – ein Rückzugsort inmitten der Stadt.