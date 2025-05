Magdeburg. - Die Magdeburger Stadthalle hat die 100-Millionen-Marke überschritten. Der Stadtrat hat die Mehrkosten in Höhe von 12 Millionen Euro in seiner Sitzung am Donnerstag, 22. Mai 2025, abgesegnet. Die Baukosten stehen aktuell bei 103,7 Millionen Euro. Doch damit ist die Stadthalle bei weitem nicht das teuerste Bauprojekt in Magdeburg. Unser Top-Ten-Ranking zeigt auf, wo sich das Bauvorhaben einreiht.

