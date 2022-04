Woran am Tunnel Magdeburg gebaut wurde und warum jetzt Pause ist

Pause auf der Baustelle am Magdeburger Tunnel – damit sie nicht zu stark auskühlt, wurden Planen in die Tunnelröhren gehängt.

Auf der Baustelle für den Tunnel am Magdeburger Hauptbahnhof herrscht bis einschließlich 2. Januar 2022 Ruhe. Vorn rechts ist die geklinkerte Einfahrt vom Damaschkeplatz in die Tunnelröhre zu erkennen.

Magdeburg - Auf der Großbaustelle für den Tunnel am Magdeburger Hauptbahnhof ist Ruhe eingekehrt. Dabei handelt es sich keineswegs um eine Unterbrechung, die den weiteren Bauablauf gefährdet, sondern vielmehr um eine planmäßige Ruhe zur Weihnachtspause. Die Arbeiten wurden zum Heiligabend unterbrochen und sollen in einer Woche am 3. Januar 2022 wieder aufgenommen werden. Zeit für einen Blick auf die zuletzt fälligen Arbeiten und für einen Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr.