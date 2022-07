Magdeburg - „Wir haben dramatische Dürreperioden und selbst in Italien wird ums Wasser gestritten.“ Bei seiner Abschiedsrede am 30. Juni 2022 im Magdeburger Stadtrat lenkte der scheidende Oberbürgermeister Lutz Trümper am letzten Amtstag den Blick über den stadtpolitischen Tellerrand weit hinaus in die Welt.