Während Fritz Meinecke erst vor wenigen Tagen mit der Botschaft an die Öffentlichkeit gegangen ist, das "7 vs. Wild" eine dritte Staffel auf YouTube erhält, gibt es Meineckes neue Show bereits ab heute beim Streamingdienst Discovery+ mit "Facing the Unknown" zu sehen. Darum geht es.

Mit Discovery+ und "Facing the Unknown" geht Fritz Meinecke ab Mittwoch, 19. April, wieder wöchentlich auf Survival-Reisen. Diesmal mit seinen "Buddies". Währenddessen laufen die Arbeiten für "7 vs. Wild" auf YouTube. Symbolbild:

Magdeburg (us) - Fritz Meinecke hat die neue Staffel von seiner YouTube-Erfolgsserie "7 vs. Wild" angekündigt, deren Folgen ab November hochgeladen werden sollen. Wer es bis dahin nicht ohne den Survival-Abenteurer aushält und mehr Action mit Meinecke erleben will, auf den warten ab Mittwoch, 19. April, die Folgen von Meineckes anderem Projekt "Facing the Unknown" auf Discovery+.

Auf der Streaming-Plattform soll es, beginnend ab Mittwoch, jede Woche eine neue Folge mit spannenden Challenges geben. Bilder von Meineckes Reisen in die verschiedensten Teile der Welt zeigte Meinecke bereits seit Monaten auf seinem Instagram-Kanal. Nutzer des Social-Media-Dienstes dürften demnach einige der auf Discovery+ gezeigten Orte sehr bekannt vorkommen.

Meinecke: "Facing the Unknown" statt "7 vs. Wild"

Mit dabei bei den Touren: Mehrere Begleiter Meineckes. Gleich zu Beginn startet der unter seinem Spitznamen "Roofless Cat" bekannte 34-jährige Alex Müller-Perlefein mit Meinecke und den eigensinnigen Kamelen "Manfred" und "Dagi", alten Autos und Wüstenausstattung, um sich auf die Spur der Salzkarawane durch die Sahara zu begeben.

In einem Trailer zur Serie gibt es dann auch einen Vorgeschmack auf das, was den Zuschauer beim Einschalten sonst noch erwartet. So soll Meinecke offenbar die "fünf gefährlichsten Tiere Südafrikas" fotografieren und an weit entfernte Orte reisen. Angekündigt sind auch "Expeditionen, für die man ein bisschen mehr braucht", wie Discovery+ ankündigt.

Meinecke startet in der Wüste von Mauretanien

In 12 Folgen sollen die Touren neben der Wüste Mauretaniens unter anderem in den Regenwald West-Papuas, wo der Abenteurer sich 100 Kilometer durchkämpfen muss, und die Eis- und Gletscherwelten Grönlands führen, heißt es.

Am 5. Juli soll es die letzte Folge der Survival-Reihe auf Discovery+ geben. Außerdem stehen deutlich gekürzte Versionen der Sendungen auf YouTube offenbar zur Diskussion.