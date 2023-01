Zeitzeugen von DDR-Volksaufstand in Magdeburg gesucht

Eine Delegation der Aufständischen spricht vom Balkon des Volkspolizeikreisamtes in Magdeburg an der Halberstädter Straße (heutiges Innenministerium) zu den Demonstranten am 17. Juni 1953.

Magdeburg - Das Magdeburger Stadtarchiv sucht Zeitzeugen der Geschehnisse in Magdeburg rund um den Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953. Magdeburg gehörte mit rund 50.000 Teilnehmern an Demonstrationen zu den großen Zentren des Aufstandes.