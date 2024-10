Zerstörte Scheiben Vandalen beschädigen Sichtfenster an der Alten Elbe: Schadenhöhe über Zehntausende Euro

An einer Sitzgruppe in der Nähe der Alten Elbe wurden sechs Sichtfenster von Unbekannten stark beschädigt. Was das für den Hochwasserschutz bedeutet und wie hoch die Stadt die Kosten schätzt.