Ein 90-jähriger Magdeburger ist vermutlich ein Opfer von Betrügern geworden. Seine Tochter wurde darauf aufmerksam.

Magdeburg (vs) l Durch die Tochter des 90-Jährigen, welcher in einem Wohnheim in der Leipziger Straße in Magdeburg lebt, wurde der Polizei am 30. Mai 2019 mitgeteilt, dass sie Unregelmäßigkeiten auf dem Konto ihres Vaters feststellen musste. Hierbei wurden in den letzten 14 Tagen wiederholt Bargeldsummen im mittleren dreistelligen Bereich durch den 90-Jährigen abgehoben.

Als der 90-Jährige auf seine Abbuchungen angesprochen wurde, gab dieser zu verstehen, dass zwei Männer ihm Schutz angeboten haben und er diese bezahlte. Des Weiteren wurde das Bargeld in regelmäßigen Abständen an die zwei Männer übergeben, um angeblich auch eine Boxerschule finanziell zu unterstützen.

Der Tochter erschienen diese Erklärungen nicht schlüssig, sodass diese sich unvermittelt an die Polizei wandte um eine Anzeige wegen Betruges aufzunehmen. Die beiden mutmaßlichen Täter müssen daher mehrmals den 90-Jährigen im Bereich der Leipziger Straße aufgesucht haben. Sie können wie folgt beschrieben werden:

etwa 30 Jahre alt

ausländischer Phänotyp (vermutlich arabisch / südosteuropäsisch)

ca. 1,75 Meter groß

gepflegtes Äußeres

schlank

Zur weiteren Aufklärung des Sachverhaltes sucht die Polizei Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.