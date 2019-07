Diebe haben es in Magdeburg auf einen Audi und einen BMW abgesehen. Beide Autos waren in derselben Straße geparkt.

Magdeburg l Gleich zwei Mal haben unbekannte Diebe in Magdeburg in Alt-Olvenstedt zugeschlagen. In der Nacht zum 9. Juli 2019 haben sie in der Nähe der Agrarstraße einen 3er BMW in der Farbe Weiß und einen Audi A6 in der Farbe Grau, ausgestattet mit einem Keyless-Startsystem, gestohlen.

Beide Fahrzeughalter hatten ihre Wagen am Montag in der kleinen Seitenstraße abgestellt. Am nächsten Morgen stellten sie den Diebstahl fest.

Besonders ärgerlich: Beide Fahrzeughalter hatten ihre Geldbörsen und persönliche Dokumente in ihren Autos liegen gelassen. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein.

Die Polizei sucht zudem Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/oder den Taten und den gestohlenen Wagen geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.