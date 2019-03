Einen VW Passat haben Unbekannte in Magdeburg gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Magdeburg l Als der Fahrer am 26. März 2019 wieder in sein Auto steigen wollte, war es weg.

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in Magdeburg in der Osterburger Straße einen VW Passat entwendet. Der Fahrer hatte den Wagen am Montagabend gegen 21.15 Uhr in der Alten Neustadt geparkt.

Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, sich bei der Polizei unter 0391/546-3292 zu melden.