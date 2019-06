Zu zwei Einbrüchen ermittelt die Magdeburger Polizei. Bei einem stahlen die Täter neben Schmuck auch mehrere Flaschen Weichspüler.

Magdeburg (vs) l Zwei Einbrüche in Wohnungen in den Magdeburger Stadtteilen Alte Neustadt und Sudenburg wurden dem Polizeirevier Magdeburg am 5. Juni 2019 gemeldet. Der erste Einbruch wurde gegen 14 Uhr in der Heidestraße festgestellt. Bislang unbekannte Täter hebelten dort die Wohnungstür auf und verschafften sich damit Zutritt. Die Wohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus befindet, wurde teilweise durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher technische Geräte, mehrere Flaschen Weichspüler, Kleingeld und ein Schmuckkästchen.

Der zweite Einbruch wurde der Polizei gegen 17.30 Uhr gemeldet. In diesem Fall drangen unbekannten Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Salzwedeler Straße ein. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, schlugen die Einbrecher ein Fenster ein. Sämtliche Zimmer wurden durchsucht und diverse Gegenstände entgestohlen. Die Kriminaltechnik der Polizei sicherte Spuren am Tatort.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten und/oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.