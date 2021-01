Im Bereich des Domplatzes in Magdeburg sind mehrere Scheiben an neun Gebäuden zerstört worden.

Magdeburg (vs) l Ein Zeuge habe in der Nacht zum Donnerstag gegen 1.30 Uhr beobachtet, wie eine Person mehrere Scheiben im Bereich des Domplatzes beschädigte und verständigte die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten im Bereich Domplatz, Fürstenwall und Fürstenwallstraße insgesamt neun Gebäude fest, an welchen mehrere Scheiben beschädigt waren. Die Polizei suchte den Nahbereich weiträumig ab, konnte den Täter jedoch nicht feststellen, heißt es in einer Mitteilung.

Der unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben:

etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß,

schwankender Gang,

dunkel gekleidet mit einer Kapuze.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.