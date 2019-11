In Magdeburg hat ein Anwohner einen Fahrrad-Dieb in die Flucht geschlagen. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Ein Magdeburger hat am frühen Dienstagmorgen einen Fahrrad-Dieb vertrieben. Der ließ vor Schreck seine Beute zurück.

Magdeburg l Ein lautes Geräusch hat am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr ein Ehepaar in Magdeburg aufgeschreckt und aus dem Schlaf geholt. Als der Mann auf dem Grundstück im Himbeerweg nachsah, bemerkte er einen unbekannten Mann. Dieser machte sich gerade an einem Fahrradschloss zu schaffen.

Als der Dieb den Anwohner bemerkte, flüchtete er. Seine Beute - zwei E-Bikes - und einen Beutel mit Einbruchswerkzeug ließ er vor Schreck zurück. Die E-Bikes waren zuvor von einem anderen Grundstück in der Nähe gestohlen worden. Sie konnten bereits wieder an die Eigentümer übergeben werden, teilte die Polizei mit.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.