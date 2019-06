Die Magdeburger Polizei sucht nach einem Radfahrer, der einen 79-jährigen Rentner angegriffen hat. Das Opfer wurde schwer verletzt.

Magdeburg (vs) l Ein 79-jähriger Magdeburger wurde am 3. Juni 2019 gegen 17.30 Uhr von einem unbekannten Radfahrer in der Ritterstraße im Stadtteil Neue Neustadt angegriffen. Wie die Polizei dazu berichtete, befand sich der 79-Jährige auf einem Gehweg, als er von einem vorbeifahrenden Fahrradfahrer angerempelt wurde. Unvermittelt stieg der Unbekannte von seinem Fahrrad und versuchte, auf den Rentner einzuschlagen, was der 79-Jährige abwehren konnte. Daraufhin wurde das Opfer kräftigen gestoßen, wodurch es stürzte und sich dabei schwer verletzte.

Der Täter flüchtete mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung. Der 79-Jährige wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen, so die Polizei.

Der arabisch aussehende Täter ist nach Angaben der Polizei zwischen 16 und 18 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, von schlanker Gestalt und war mit einem gelben T-Shirt bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.